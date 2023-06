F1 | Briatore spezza una lancia a favore della Ferrari: “In Canada si è vista una speranza”

F1 Ferrari Briatore – Ospite del quotidiano “Il Riformista”, Flavio Briatore ha spezzato una lancia favore della Ferrari, evidenziando l’ottima prestazione messa in mostra da Carlos Sainz e Charles Leclerc durante l’ultimo Gran Premio del Canada, ottava prova del mondiale 2023 di Formula 1. Grazie ad una migliore comprensione del pacchetto SF-23, aggiornato con un corposo pacchetto di novità in Spagna, la Rossa è riuscita a mostrare un passo simile a quello di Aston Martin e Mercedes, garantendosi punti importanti a Montreal. Un barlume di speranza che gli uomini in Rosso saranno chiamati a confermare già tra una settimana in Austria.

“Questa volta voglio spezzare una lancia a favore della Ferrari, anche se in classifica sono rimaste indietro”, ha affermato il Manager italiano. “Il passo, probabilmente per la prima volta nel corso della stagione, si è rivelato molto simile a quello dell’Aston Martin e della Mercedes. Non sono tutte rose e fiori, ovviamente, anche perchè hanno sbagliato la qualifica e proprio per questo non sono riusciti a battagliare realmente per il podio, ma sicuramente si è vista una speranza. Un timido bagliore di speranza in rosso”.