F1 | Hamilton: “Verstappen può oscurare i miei record”

Lewis Hamilton non ha dubbi. Max Verstappen può mettere la freccia e riscrivere la storia della Formula 1 superando i record che al momento vedono protagonista il sette volte campione del mondo. L’alfiere della Mercedes, che con la scuderia della Stella ha dominato la scena della Formula 1 tra 2014 e 2020 eccezion fatta per il 2016 dove a vincere il campionato del mondo fu Nico Rosberg, ritiene che l’olandese e la Red Bull abbiano tutte le carte in regola per poter “azzannare” diversi campionati.

In Canada, dove la Formula 1 ha corso nello scorso weekend, Verstappen ha conquistato la sesta vittoria in campionato e la 41esima in carriera. Un numero, quest’ultimo, che ha permesso all’alfiere della Red Bull di eguagliare il numero di successi di una leggenda come Ayrton Senna. La strada che supera Verstappen dal terzo titolo è oramai tracciata, con l’olandese sempre più protagonista insieme alla sua RB19 di questa stagione.

“Max ha svolto un lavoro incredibile. Finora ha avuto una carriera così eccezionale che sicuramente supererà i numeri di Senna – ha dichiarato Hamilton, citato da SoyMotor – Ha una carriera molto lunga davanti a sé, quindi assolutamente Verstappen può oscurare i miei record. In definitiva, i record sono lì per essere battuti e ha una squadra incredibile. Ma come ho detto dobbiamo lavorare di più per cercare di allungarli. Spero si possa fare qualche battaglia più ravvicinata almeno nell’ultima parte della mia carriera”.