F1 | Hamilton in prima fila nella Sprint Race: “Con la pioggia la mia qualifica ha preso vita”

E’ certamente soddisfatto Lewis Hamilton per il risultato ottenuto nelle difficili qualifiche shootout del Gran Premio della Cina, che hanno determinato la griglia di partenza della Sprint Race di domani mattina. Il campione della Mercbedes scatterà dalla seconda posizione accanto al connazionale Lando Norris, il quale lo ha beffato per una decisione dei commissari un po’ contorta, i quali hanno prima tolto il tempo al pilota della McLaren (ingiustamente per chi scrive) per track limits, e successivamente gli è stato restituito. Un po’ di frustrazione quindi sotto questo punto di vista per Hamilton, il quale però si focalizza sul bel risultato ottenuto, giusto dirlo, solo per via delle condizioni atmosferiche dettate dalla pioggia.

“E’ stata una giornata molto complicata – ha ammesso Lewis. Le condizioni erano insidiose, non c’era aderenza per nessuno, ma sono contento. Appena ho visto che stava arrivando la pioggia mi sono entusiasmato, perché sull’asciutto non eravamo abbastanza veloci, ma con l’acqua ho sentito che potessi avere più opportunità ed è lì che la mia qualifica ha preso vita. Domani dipenderà molto dalle condizioni: se dovessero essere così abbiamo delle possibilità per stare davanti, mentre con l’asciutto, Ferrari e Red Bull arriveranno, cercando di tenere dietro gli altri”.