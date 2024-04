F1 | Norris, tempo tolto e ridato nelle Shoot-Out in Cina: l’analisi di Matteo Bobbi [VIDEO]

F1 GP Cina Sprint Shoot-Out – Presente a Paddock Live, Matteo Bobbi ha cercato di analizzare il caso Lando Norris al termine della Sprint Shoot-Out valida per il Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

A causa di un track limits, ricordiamo, il giro più veloce della sessione del pilota inglese è stato dapprima cancellato e successivamente restituito, aspetto che ha creato un pò di cunfusione, anche tra gli stessi addetti ai lavori. In un primo momento, infatti, la miglior prestazione sembrava andata tra le mani di Lewis Hamilton, poi scalato in seconda posizione non appena esposta la bandiera a scacchi.

Norris, ricordiamo, si è lasciato alle spalle Hamilton e Alonso, mentre a seguire si sono classificati Carlos Sainz, Sergio Perez e Charles Leclerc. Oscar Piastri ha trovato posto in ottava posizione, mentre Valtteri Bottas e Guanyu Zhou si sono classificati nono e decimo. Appuntamento alle 5.00 di domani mattina per la gara da 100 km sul circuito di Shanghai. Dopo la Sprint, ricordiamo, squadre e piloti avranno la possibilità di intervenire sul bilanciamento e sul set-up in vista della qualifica che si terrà domani pomeriggio.