F1 | Haas, Magnussen getta acqua sul fuoco: “Hulkenberg? Non ho nulla contro di lui”

In una chiacchierata concessa alle colonne di Auto Motor Und Sport, Kevin Magnussen ha parlato dell’acceso duello con Nico Hulkenberg, sottolineando come tra i due, nonostante la rivalità in pista e gli scontri avuti nella passata stagione, ci sia massimo rispetto.

Al contrario di quanto affermato dai media in questi mesi, infatti, il danese ha ammesso di non avere nulla di personale nei confronti del pilota della Renault, aspetto che di fatto annulla tutte le chiacchiere rilasciate da stampa e giornalisti sul loro rapporto.

“L’intero episodio e il fatto che ancora oggi mi venga chiesto qualcosa in proposito dimostra cosa non va nel mondo dei media”, ha affermato Kevin Magnussen. “Certo, capisco che alle persone piace cliccare su storie del genere, ma se le telecamere non l’avessero mai visto, Nico e io non ci penseremmo nemmeno. Il mio rispetto per Nico è eccezionale e non ho nulla contro di lui, almeno sul piano personale”.

“Non siamo amici e siamo avversari in pista”, ha proseguito il danese. “Non lo conosco come persona e non ho mai sentito parlare male di lui. Tutto qui. Ho un grande rispetto per le sue capacità di guida e parliamo di un pilota di grande talento, ma per il resto non ho davvero nulla contro di lui”.