Formula 1 | Ufficiale la data di uscita di Drive To Survive 6

La Formula 1 e Netflix hanno annunciato la data di uscita della sesta stagione di Drive To Survive, la serie (più che discussa) incentrata sul Circus e sugli aspetti che vanno anche oltre la pista. Con montaggi ad hoc volti a creare suspence, come per esempio stralci di reazioni da parte di meccanici o piloti in eventi diversi ma messi insieme in unico contesto per dare un senso di continuità ad un discorso, la serie ha di per sé perso molta credibilità negli anni. Volta sicuramente ad un pubblico più giovane e che è in un periodo nel quale tenta di avvicinarsi alla Formula 1, vedremo per l’ultima volta le gesta di Guenther Steiner, ex team principal della Haas e vera e propria super star della serie. La data di uscita prevista su Netflix è quella del 23 febbraio, in concomitanza con l’ultima giornata di test in Bahrain, a meno di una settimana dall’inizio del prossimo mondiale.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie