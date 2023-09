F1 | Haas, Hulkenberg spiega i ritmi da tenere a Singapore

Nico Hulkenberg tornerà nel particolarissimo scenario di Singapore per la prima volta dopo tre anni. Il pilota della Haas ha conquistato fino a questo momento nove punti in campionato, contribuendo in modo significativo all’ottavo posto nel mondiale costruttori per la squadra statunitense, obiettivo probabilmente massimo per una squadra che ha in dote una vettura, la VF-23, meno competitiva di quanto ci si potesse aspettare. Nelle ultime gare dovrebbe arrivare un importante aggiornamento anche in ottica 2024, ma intanto c’è una “nuova” Singapore da affrontare, e poterlo fare al massimo, c’è bisogno di una preparazione adeguata.

“Tutti sono contenti di correre a Marina Bay – ha detto Hulkenberg. Mi piace tantissimo questo evento: la Formula 1 ha integrato alcune gare notturne nel calendario, ma questa è la prima di sempre e questo dà più entusiasmo. Lavoriamo secondo i ritmi europei, quindi acclimatarsi non è davvero un problema: si arriva in pista dopo pranzo, c’è tanto caldo, e si riparte poco prima di mezzanotte, e le temperature sono più o meno le stesse. Mi alleno molto e soprattutto a Singapore capisci perché impieghi così tanto tempo e impegno nella preparazione. Le modifiche? Rimarrà un tracciato sfidante, bisogna mantenere la concentrazione, ma finché non arriveranno le prime prove sarà troppo difficile giudicare quanto saremo competitivi”.