Formula 1 | Haas, Magnussen giudica positivamente le modifiche alla pista di Singapore

La stagione della Haas fino a questo momento è stata piuttosto deludente. La squadra statunitense, ottava in classifica mondiale ha soltanto undici punti, due dei quali sono stati conquistati da Kevin Magnussen. L’approdo di Hulkenberg ha forse un po’ messo in difficoltà il danese, il quale spera che la monoposto possa avere un’inversione di tendenza nell’ultima parte del 2023. Adesso si va a Singapore, pista durissima per tutti i piloti visto il gran caldo, l’umidità e il layout del circuito di Marina Bay, quest’anno modificato nell’ultimo settore per facilitare le opportunità di sorpasso.

“Singapore è la pista più fisica dell’anno – conferma Magnussen. C’è tanto caldo e l’umidità non è da meno: questo è uno sforzo in più per i piloti, ma anche per via di un layout impegnativo e della natura a bassa velocità del tracciato. La gara è lunghissima, spesso vicina al limite delle due ore. Perdi molti liquidi, sudi tantissimo ed è molto esigente per chi guida. In tutti gli allenamenti che svolgo tendo a prepararmi per essere pronto per Singapore, laddove esci veramente esausto da un weekend. Ci possono essere anni più o meno sfidanti per via dell’umidità, ma in generale è davvero ostica. Interessante vedere le modifiche fatte: probabilmente renderà il tracciato meno stressante sotto l’aspetto fisico, sarà più veloce quindi durerà anche meno. Se questo cambierà qualcosa per noi come squadra ce lo dirà solo il tempo”.