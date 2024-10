F1 | GP Stati Uniti: Doppietta Ferrari da sogno! Fantastica vittoria di Leclerc su Sainz e Verstappen, Norris penalizzato

Risultati GP USA – Impresa di Charles Leclerc nel Gran Premio degli Stati Uniti. Sul circuito di Austin, il pilota della Ferrari, ha avuto la meglio sul compagno di squadra, Carlos Sainz e su Max Verstappen. McLaren sconfitta con Lando Norris che si è visto penalizzato per aver tratto vantaggio tagliando la pista dopo l’attacco a Max Verstappen al 52esimo passaggio. Il pilota britannico però, aveva vanificato la sua Pole Position lasciando uno spazio a Verstappen che non è rimasto a guardare. I due sono andati larghi e se tra i due litiganti, il terzo gode, Charles Leclerc si è portato al comando della gara. Il monegasco, da lì ha dato inizio alla sua corsa verso la vittoria, con un’ottima gestione e sfruttando l’ottima chiamata ai box nel momento giusto per non perdere troppo tempo con le McLaren.

Dopo le scaramucce di ieri con Leclerc, Carlos Sainz non è riuscito a raggiungere il compagno di squadra per la lotta alla vittoria, arrivando secondo con un distacco di 8.5 secondi. Max Verstappen, con la penalità a Norris, si ritrova così con una fortunosa terza posizione che gli fa guadagnare punti preziosi per il campionato. Il distacco tra l’olandese ed il pilota della McLaren è di 57 punti.

Tornando alla classifica della gara, come detto, Lando Norris è scivolato quarto, davanti al compagno di squadra, Oscar Piastri. Autore di una fantastica rimonta dalla pit-lane, George Russell ha tagliato il traguardo sesto, davanti alla Red Bull di Sergio Perez.

Ottava posizione per la Haas di Nico Hulkenberg a precedere un bravissimo Liam Lawson al suo rientro in Formula 1, al posto di Daniel Ricciardo. Chiude la TOP 10 un sorprendente Franco Colapinto, al volante della Williams.

Da segnalare l’uscita di Lewis Hamilton al terzo giro. Il sette volte iridato, non subiva uno zero da Melbourne.

Appuntamenti tra pochi giorni con il Gran Premio del Messico!