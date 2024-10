F1 | Red Bull, Verstappen: “Gara difficile, non ho mai avuto il passo per attaccare”

Una gara dal cuore in gola per Max Verstappen, con l’olandese che riesce a conservare la terza posizione approfittando nel finale della penalità di cinque secondi inflitta al rivale al titolo Lando Norris. Proprio la sfida con l’alfiere della McLaren ha animato gli ultimi giri della corsa in Texas del campione del mondo in carica, con Max riuscito a rintuzzare gli attacchi di Norris fino al giro 52.

Tornata nella quale i due vanno lunghi alla staccata del lungo rettilineo, un’azione dove i commissari decidono di sanzionare l’inglese della squadra di Woking per aver tratto giovamento nel rientro in pista davanti all’olandese. Per Verstappen il bilancio di Austin va visto nell’ottica del bicchiere mezzo pieno, con Max che lascia gli Stati Uniti avendo aumentato a 57 i punti di vantaggio su Norris nel Mondiale piloti.

“Per me è stata una gara difficile, perché non ho mai avuto il passo per attaccare, è stato diverso rispetto a ieri – ha dichiarato Verstappen al termine della gara – Faticavo in frenata, tanto sottosterzo, questo ci ha reso la vita difficile nel difenderci: perché quando qualcuno voleva sorpassarmi, non potevo frenare troppo tardi. È stata una battaglia dura, ho fatto di tutto per tenerlo dietro. Salire sul podio alla fine è un ottimo risultato”.

Sul duello con Norris: “Ho il mio parere, ma non ho bisogno di dirlo qui. Lascio che i commissari facciano il loro lavoro. È stata una gara in cui abbiamo imparato tanto e l’analizzeremo”