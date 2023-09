DIRETTA F1 | GP Singapore 2023: Live Prove Libere 2 [LIVE TIMING E FOTO]

DIRETTA GP SINGAPORE- Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito Marina Bay di Singapore, per il secondo turno di prove libere. Questa mattina, nelle FP1, il più veloce di tutti è stato Charles Leclerc, davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Terza posizione per la Red Bull di Max Verstappen, davanti a Lando Norris e Lewis Hamilton. Sesto Lando Norris, seguito da George Russell e Sergio Perez. A chiudere la TOP 10: Fernando Alonso, Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon. Sarà un weekend importante per la Red Bull perché potrebbe già conquistare il titolo costruttori.

DIRETTA PROVE LIBERE 2 GP SINGAPORE A PARTIRE DALLE 15:00