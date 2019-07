F1 | GP Silverstone: Bottas il più veloce, terzo Leclerc

Si è conclusa da poco la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Inghilterra. Zampata delle Mercedes, con il miglior tempo di Valtteri Bottas in 1:26.732, seguito da Lewis Hamilton. Terzo e quarto tempo per le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel che sono apparse piuttosto lente nel passo gara. In quinta posizione, troviamo la Red Bull di Pierre Gasly, seguito da Lando Norris, Max Verstappen e Carlos Sainz. Chiudono la top 10: Alexander Albon e Sergio Perez.

Cronaca – Parte la sessione con temperature miti su un circuito soleggiato: 21° nell’aria e 37 sull’asfalto.

Kimi Raikkonen è il primo a scendere in pista, questa mattina la sua Alfa Romeo ha avuto un problema al cambio. Primo tempo per il finlandese in 1:31.868 che verrà poi superato da Kevin Magnussen in 1:29.595.

Salto in avanti per le McLaren di Norris e Sainz in seconda e terza posizione, la Toro Rosso di Kvyat va in testa con 1:29.413.

Norris va al comando con 1:28.331 e il nostro Antonio Giovinazzi guadagna la terza piazza.

Passa in testa la Mercedes con Valtteri Bottas in 1:27.191, Verstappen e Leclerc lo seguono. Il finlandese abbassa ancora il tempo in 1:27.031.

Gasly ha la meglio su Leclerc e si porta in terza posizione, Bottas inarrestabile registra un 1:26.781. Charles Leclerc lamenta problemi alla posteriore sinistra, perciò c’è del lavoro da fare nel box Ferrari.

Lewis Hamilton si avvicina al compagno di squadra in seconda posizione, mentre Charles Leclerc guadagna la terza piazza.

Bottas migliora ancora, 1:26.732 per il finlandese.

Problema per la Renault di Daniel Ricciardo, costretto a fermare la macchina alla curva 11. Esposta la VSC.

I piloti hanno utilizzato gran parte del turno per le simulazioni, nelle quali le Ferrari sono apparse in difficoltà. Ci sarà molto da lavorare per cercare di ridurre il distacco dalle Mercedes nel passo gara.

I risultati del secondo turno di prove libere

Pos. N. Pilota Team Tempo

1 77 V. Bottas Mercedes 1’26″732

2 44 L. Hamilton Mercedes 1’26″801

3 16 C. Leclerc Ferrari 1’26″929

4 5 S. Vettel Ferrari 1’27″180

5 10 P. Gasly Red Bull 1’27″249

6 4 L. Norris McLaren 1’27″546

7 33 M. Verstappen Red Bull 1’27″562

8 55 C. Sainz McLaren 1’27″987

9 23 A. Albon Toro Rosso 1’27″997

10 11 S. Perez Racing Point 1’28″002

11 26 D. Kvyat Toro Rosso 1’28″008

12 20 K. Magnussen Haas 1’28″059

13 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’28″126

14 3 D. Ricciardo Renault 1’28″128

15 27 N. Hulkenberg Renault 1’28″217

16 18 L. Stroll Racing Point 1’28″240

17 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’28″294

18 8 R. Grosjean Haas 1’28″794

19 88 R. Kubica Williams 1’29″935

20 63 G. Russell Williams 1’30″514