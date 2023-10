F1 | GP Qatar, Verstappen vince anche a Losail davanti alle McLaren

F1 risultati GP Qatar – Vittoria per Max Verstappen nel Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. In una domenica condizionata dal caldo e dalle condizioni di umidità estreme (Logan Sargeant è stato costretto al ritiro per questo motivo), l’olandese è riuscito a gestire al meglio la pole position conquistata nelle qualifiche di venerdì, ottenendo la 15° vittoria stagionale e la 49° considerando la sua intera carriera in Formula 1. Un altro tassello in un campionato, vinto matematicamente ieri, che l’ha visto dominare in lungo e in largo grazie anche alla splendida RB19 disegnata da Adrian Newey.

Seconda posizione per uno stoico Oscar Piastri, confermatosi al comando dopo il la vittoria nella Sprint di ieri pomeriggio, seguito dall’altra McLaren di Lando Norris e dalla Mercedes di George Russell, finito in fondo al gruppo dopo il primo giro. L’inglese, al via, si è reso protagonista di un contatto con Lewis Hamilton (DNF) che lo ha costretto ad una sosta supplementare per la foratura dell’anteriore destra. Un episodio che ha privato il team capitanato da Toto Wolff di uno splendido risultato, visto l’ottimo passo espresso da Russell con tutti i composti (l’inglese, per grandi tratti della corsa, è stato il più veloce in gara).

Quinto Charles Leclerc, lontano ben 33 secondi dalle McLaren (tanto da analizzare a Maranello sulle performance della SF-23), mentre in quinta, sesta e settima posizione hanno trovato posto Fernando Alonso – autore di un errore mentre stazionava in quarta posizione – Esteban Ocon e Valtteri Bottas, a punti con una splendida Alfa Romeo, brava a sfruttare la norma dei 18 giri obbligatori per ogni set di gomme. Il Biscione è uscito fuori dalla sequenza delle altre squadre ed è riuscito a garantirsi la zona punti anche con Guanyu Zhou, nono.

Chiude la top dieci Sergio perez, penalizzato per ben tre volte durante la corsa per track limits. Una situazione che la squadra non ha mancato di evidenziare anche durante lo svolgimento della gara stessa. Appuntamento tra due settimane ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti. Al Circuit of the Americas si correrà il quinto week-end stagionale con il format Sprint.