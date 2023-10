DIRETTA F1 | GP Qatar 2023: Live Gara [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta F1 GP Qatar – Tutto pronto a Losail per la partenza del Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo la matematica certezza del titolo mondiale conquistata ieri pomeriggio, Max Verstappen proverà a garantirsi l’ennesimo successo di questa stagione, anche grazie alla pole position ottenuta nella qualifica di venerdì pomeriggio.

Alle sue spalle le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, mentre scatteranno più indietro le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, chiomate alla rimonta dopo il bellissimo exploit di ieri nella Sprint.

Non partirà invece Carlos Sainz: la squadra, nelle verifiche pre-accensione, ha riscontrato una fuga di benzina dalla power unit della SF-23 #55, aspetto che non permetterà all’iberico di schierarsi sulla griglia (il team non ha il tempo necessario per effettuare il cambio dell’unità motrice).

Ricordiamo che a causa del consumo anomalo delle gomme, riscontrato per l’eccessività spigolosi dei cordoli, la FIA – in collaborazione con Pirelli – ha obbligato le squadre ad effettuare almeno tre pit stop. Una scelta che mira ad evitare pericolose rotture.

