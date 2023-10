F1 | GP Qatar, Norris soddisfatto del doppio podio McLaren conquistato a Losail

In Qatar, dove la Formula 1 ha corso il diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2023, la McLaren si è confermata seconda forza alle spalle del solito cannibale Max Verstappe. La scuderia di Woking è riuscita a conquistare l’ennesimo podio delle ultime gare e, come accaduto a Suzuka, ha portato entrambi i piloti in Top 3. Lando Norris, che insieme al compagno di squadra Oscar Piastri ha piazzato varie volte il giro più veloce, rimarcando al competitività della McL60, ha esternato tutta la sua soddisfazione per l’ottimo lavoro svolto anche a Losail dalla scuderia di Woking.

“È stata una gara eccezionale, dal primo all’ultimo giro – ha dichiarato Norris, intervistato al termine della corsa – Ho imparato dall’errore che ho commesso ieri, quando sono andato largo. Ho cercato di stare più stretto e alla fine ha funzionato. Buona partenza e avevamo il passo migliore quest’oggi: sono molto contento. È stata una gara stressante, facendo molto caldo. Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo ottenuti tre podi consecutivi. È stato anche incredibile il pit stop fatto un 1,8 secondi (seconda sosta, ndr), davvero impressionante”.

Norris ha poi aggiunto: “Con le tre soste obbligatorie si è potuto spingere di più, anche se è stata molto dura a livello fisico. È stata una delle mie gare più impegnative. Congratulazioni ad Oscar e a Max, che ancora una volta non ha commesso errori”.