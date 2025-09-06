F1 GP Monza | Williams, Sainz escluso in Q2: “Ho fiducia nel nostro passo gara”

Monza – Grande delusione per la Williams, dopo gli ottimi risultati delle libere del venerdì. Carlos Sainz e Alex Albon restano entrambi esclusi in Q2 e occuperanno la settima fila al via del Gran Premio d’Italia.

Una qualifica da vera doccia fredda per il team di Grove, che sicuramente aveva delle aspettative altissime dopo il terzo posto occupato dal pilota spagnolo in FP1 e FP2. Già nell’ultima sessione di libere qualcosa sembra non aver funzionato a dovere sulla FW-47, poi la conferma in qualifica: la risposta sta nella mescola soft, la più veloce tra le gomme a disposizione per il weekend. È dall’inizio della stagione che il team di James Vowles fatica a tenere le gomme in temperatura, e Monza non ha fatto eccezione: la speranza, ora, è tutta sulla gara. Sainz e Albon hanno bisogno di guadagnare punti fondamentali per il mondiale.

Sainz: “Ho fiducia nel nostro passo gara”

“Ci aspettavamo che oggi fosse molto più impegnativo. Abbiamo faticato per tutta la stagione con il nostro passo sul giro singolo con la mescola Soft, è molto difficile portarle nella finestra ottimale e si ha la sensazione che ogni giro lanciato sia diverso dall’altro. Tuttavia, ho fiducia nel nostro passo gara, e darò assolutamente tutto là fuori per entrare in zona punti. Corriamo!”.

Albon: “Abbiamo una buona macchina, ma ci sono sempre problemi in qualifica!”

“È un risultato frustrante, perché è lo stesso problema di far funzionare le gomme. Questo fine settimana abbiamo provato di tutto, quindi dobbiamo tornare al tavolo da disegno. Qui abbiamo una buona macchina, cosa che si vede nelle prove libere quando possiamo fare più cose con i giri di uscita e i giri di raffreddamento, ma i nostri problemi arrivano in qualifica, quando conta. Carlos in Q1 ha mostrato un’anteprima del nostro vero passo e di dove penso che meritiamo di stare. Domani si farà una sola sosta, quindi avremo bisogno di aria pulita e dovremo fare attenzione al degrado. Anche se sembra una pista facile per i sorpassi, in realtà è piuttosto difficile e il trenino di DRS è solitamente un problema qui. Non siamo dove vorremmo essere, ma domani lavoreremo insieme e vedremo cosa possiamo fare”.