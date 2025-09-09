F1 | Ferrari, Vasseur soddisfatto della prestazione di Hamilton a Monza: “È tornato”

Lewis Hamilton ha concluso il suo primo Gran Premio d’Italia da pilota della Ferrari ottenendo il sesto posto. Il sette volte campione del mondo, condizionato da una penalità ricevuta a Zandvoort che lo ha costretto a iniziare in salita il weekend di Monza, è scattato dalla decima casella in griglia rimontando fino alla sesta posizione.

Frederic Vasseur, discutendo della prestazione di Hamilton, ha sottolineato i progressi mostrati dall’inglese che ha concluso in maniera positiva la corsa sul tracciato brianzolo.

“È tornato – ha dichiarato Vasseur, intervistato da Sky Sports F1 – Con la penalità era a metà gruppo, ma ha fatto un ottimo primo stint. Abbiamo cercato di sfruttare il vantaggio delle gomme alla fine contro George Russell, ma il degrado era troppo basso”.

Vasseur, proseguendo con il proprio intervento, ha detto: “È stata un’ottima gara e sono molto contento per lui perché ha avuto un periodo difficile a luglio ed è tornato. È tornato al suo ritmo. Ha avuto un buon weekend, era di buon umore, ha avuto un buon approccio e penso che questo lo aiuterà per il resto della stagione”.