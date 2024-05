F1 | GP Miami, Verstappen in pole position nella Sprint: “Sembrava un giro terribile”

Max Verstappen ha conquistato la pole position nelle Sprint ShootOut del Gran Premio di Miami, e quindi domani partirà dalla prima fila nella mini gara del sabato davanti a un bravissimo Charles Leclerc, secondo dopo una giornata molto difficile. Il pilota della Red Bull è molto sorpreso di aver ottenuto il miglior tempo, più che altro perché il suo giro è stato disturbato da un errore grossolano nel settore più lento del tracciato della Florida, ma evidentemente gli altri, comunque, non ne avevano, specialmente la McLaren di Norris, vera sorpresa in negativo della giornata.

“Onestamente mi era sembrato un giro terribile – ha ammesso Max. E’ stato incredibilmente difficile far funzionare le gomme nell’ultima sessione, perché già nel Q2 non era andato alla grande, poi nel Q3 per me è stato simile: non sono migliorato tanto, almeno così pensavo, però in qualche modo siamo arrivati primi, quindi accetto volentieri questa sorpresa positiva. Non è stato bellissimo guidare oggi, non so per quale motivo perché le prove sono andate molto bene. Dopo le prove ero abbastanza fiducioso, poi in qualifica non ero a mio agio, ma alla fine, in qualche modo ho concluso al primo posto. Non so cosa sia successo a tutti gli altri all’ultimo giro”.