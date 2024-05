F1 | GP Miami 2024, Qualifiche Sprint: Verstappen in pole, Leclerc strepitoso chiude la prima fila

Risultati Qualifiche Sprint GP Miami – Nonostante un errore commesso nel suo ultimo tentativo in Q3, Max Verstappen è riuscito a conquistare la pole della Sprint Race che scatterà domani sera alle 22:00. Il pilota olandese ha registrato il suo miglior tempo in 1:27.641, precedendo un fantastico Charles Leclerc che dopo l’inciampo nel primo turno di libere, si è riscattato chiudendo la prima fila. Terza posizione per l’altra Red Bull di Sergio Perez che precede un ottimo Daniel Ricciardo su Racing Bulls. Al pilota australiano servono questi risultati per mantenere saldo il suo sedile.

Carlos Sainz ha chiuso quinto con un distacco di quasi cinque decimi da Verstappen, davanti alla McLaren di Oscar Piastri.

Le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso, seguono in settima e ottava posizione, con la McLaren di Lando Norris e la Haas di Nico Hulkenberg a chiudere la TOP 10.

Continua il crollo delle Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton ad occupare l’undicesima e la dodicesima posizione. Il sette volte campione del mondo è apparso piuttosto contrariato e l’espressione in viso di Toto Wolff la dice tutta. Con questa macchina difficilmente si può pensare di avere Verstappen al volante.

L’appuntamento in pista è per domani alle 18:00 con la Sprint Race mentre le qualifiche del Gran Premio di Miami si disputeranno alle 22:00.

GP Miami 2024 Risultati Qualifiche Sprint