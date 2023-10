F1 | GP Messico, super Verstappen eguaglia Prost e firma la sedicesima vittoria stagionale

Max Verstappen firma la sedicesima vittoria stagionale conquistando il gradino più alto del podio anche nel Gran Premio del Messico. Neanche la partenza dalla seconda fila ha ostacolato il campione del mondo in carica che fin dal via, approfittando di uno scatto non certo eccezionale di entrambe le Ferrari con la Rossa di Charles Leclerc protagonista dell’incidente con la RB19 dell’idolo di casa Sergio Perez, è scappato conservando la leadership fino alla fine.

L’olandese è stato imprendibile per la concorrenza anche nella seconda parte di gara, ripartita dopo la bandiera rossa per l’incidente a Kevin Magnussen, mostrando un passo molto consistente con le gomme dure.

Per Verstappen quella ottenuta all’Hermanos Rodriguez è stata la vittoria numero 51 in carriera, successo che ha permesso all’alfiere della Red Bull di eguagliare nella classifica all time un certo Alain Prost.

“È stata una gara incredibile – ha dichiarato al termine della corsa Verstappen – Purtroppo Perez si è ritirato al primo giro, però il pubblico è rimasto e sono stati fantastici. Come mi sento dopo aver ottenuto la sedicesima vittoria in questo campionato? Onestamente stiamo vivendo una stagione incredibile, anche oggi ci siamo dovuti fermare però il passo della vettura era davvero fenomenale nonostante fossimo partiti dalla terza posizione”.

Verstappen ha poi aggiunto: “Eravamo su una strategia differente, ma la bandiera rossa non ci ha permesso di effettuarla. Anche con le gomme hard eravamo molto forti. Il prossimo obiettivo? Non so, cogliere la vittoria numero diciassette, diciotto….”.