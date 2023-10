F1 | GP Messico: Verstappen inarrestabile, Hamilton e Leclerc sul podio

Risultati GP Messico – Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Messico, quartultima tappa del Mondiale 2023 ed eguaglia Alain Prost come numero di vittorie (51). La gara è iniziata subito con un colpo di scena alla partenza. Le Ferrari di Leclerc e Sainz si sono fatte sorprendere dalle Red Bull, ad avere la meglio è stato Verstappen che si è portato subito al comando mentre Sergio Perez, è stato protagonista di un contatto su Leclerc che lo ha costretto al ritiro nel suo Gran Premio di casa. Il Gran Premio è stato poi interrotto nel corso del 33esimo giro con bandiera rossa a causa dell’incidente di Kevin Magnussen, provocato dalla rottura della sospensione posteriore. Il pilota fortunatamente non ha riportato conseguenze.

Nuova ripartenza in regime di standing start con Verstappen che parte al comando mentre Leclerc subisce dopo pochi giri il sorpasso di Hamilton. I primi tre arrivano così alla bandiera a scacchi con Hamilton che ha conquistato il giro veloce.

Quarta posizione per Carlos Sainz davanti ad un bravissimo Lando Norris che ha rimontato dall’ultima posizione. Il pilota della McLaren ha preceduto l’altra Mercedes di George Russell e l’AlphaTauri di Daniel Ricciardo. Ottavo Oscar Piastri, davanti ad Alex Albon ed Esteban Ocon che chiudono la TOP 10 dei tempi.

Gara da dimenticare per le Aston Martin con i ritiri di Fernando Alonso e Lance Stroll. Ritiro anche per la Williams di Logan Sargeant.