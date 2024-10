DIRETTA F1 | GP Messico 2024: LIVE Gara [TEMPI E FOTO]

Diretta GP Messico – Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con l’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, dove, a partire dalle 21:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio del Messico.

Davanti a tutti scatterà la Ferrari di Carlos Sainz, affiancato dalla Red Bull di Max Verstappen. Dalla seconda fila, partiranno Lando Norris e Charles Leclerc, seguiti dalle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton in terza fila. Kevin Magnussen e Pierre Gasly, occupano la quarta fila a precedere Alex Albon e Nico Hulkenberg che chiudono la TOP 10.

DIRETTA GP MESSICO DALLE 21:00

22:51 Grazie per averci seguito! Appuntamento tra pochi giorni con il Gran Premio del Brasile. Buonanotte!

GIRO 71 – ULTIMO GIRO! Norris a 4.9. Carlos Sainz vince il Gran Premio del Messico! Lando Norris secondo davanti a Charles Leclerc che si prende il punto addizionale. Quarto Hamilton, a seguire: Russell, Verstappen, Magnussen, Piastri, Hulkenberg e Gasly. Undicesimo Stroll, davanti a: Colapinto, Ocon, Bottas, Zhou, Lawson e Perez

GIRO 70 – Perez chiamato al pit-stop per il giro veloce

GIRO 69 – 6.1 il vantaggio di Sainz. Leclerc chiamato al pit-stop per il giro veloce, ha 7 secondi di margine su Hamilton

GIRO 68 – 6.8 il vantaggio di Sainz su Norris, Leclerc a 6.6

GIRO 67 – Contatto tra Colapinto e Lawson, danneggiata l’ala anteriore della Racing Bulls che fa pit-stop

GIRO 66 – Hamilton sorpassa Russell e sale in quarta posizione

GIRO 65 – Leclerc chiede di poter fare il giro veloce

GIRO 64 – Norris a 7.8 da Sainz

GIRO 63 – Errore di Leclerc che rischia di andare in barriera! Norris sale secondo

GIRO 62 – 10 GIRI AL TERMINE! 1 secondo tra Norris e Leclerc

GIRO 61 – Hamilton ci prova ma Russell chiude la porta

GIRO 60 – Norris a 1.2 da Leclerc

GIRO 59 – 1.4 il distacco tra Leclerc e Norris. Sale il vantaggio di Sainz, 7.8

GIRO 57 – Sainz ha 6.6 di vantaggio su Leclerc

GIRO 56 – 15 GIRI AL TERMINE! Norris a 2.2 da Leclerc

GIRO 53 – 5.2 il distacco tra Sainz e Leclerc. Norris a 4 secondi da Leclerc

GIRO 51 – Hamilton all’inseguimento di Russell. Mercedes ha dato loro il permesso di gareggiare

GIRO 49 – Hamilton è il pilota più veloce in pista, ora punta Russell. Norris a 3.8 da Leclerc

GIRO 48 – Pit-stop per Colapinto, gomma media

GIRO 47 – Norris a 4.2 da Leclerc. Perez sorpassa Zhou e sale sedicesimo

GIRO 46 – Giro veloce per Norris. 6.2 il vantaggio di Sainz

GIRO 45 – Pit-stop per Perez che rientra in ultima posizione. Nei box preparano le gomme da pioggia!

GIRO 40 – Pit-stop per Piastri, Magnussen sorpassa Colapinto e sale settimo. Stroll sorpassa Perez e sale quindicesimo

GIRO 39 – TOP 10: Sainz, Leclerc, Norris, Russell, Hamilton, Verstappen, Piastri, Colapinto, Magnussen e Lawson

GIRO 37 – Sainz ha un vantaggio di 7.8 su Leclerc, Norris a 4.7

GIRO 34 – Piastri sorpassa Lawson e sale quinto. Hamilton sorpassa Lawson e sale sesto

GIRO 33 – Pit-stop per Sainz, gomma hard, rientra al comando. Russell sorpassa Piastri e sale quinto

GIRO 32 – Pit-stop per Leclerc, gomma hard. Rientra secondo. Pit-stop anche per Russell, gomma hard. Norris torna terzo. Ferrari chiama Sainz al box

GIRO 30 – Pit-stop per Norris, rientra quarto con hard. Hamilton sorpassa Colapinto e sale settimo. Leclerc chiamato al box

GIRO 29 – Pit-stop per Hamilton, gomma hard

GIRO 28 – Verstappen rientra 15esimo con hard. Sainz ha un vantaggio di 6.9 secondi

GIRO 27 – Pit-stop di 20 secondi per Verstappen

GIRO 26 – Norris si avvicina a Verstappen

GIRO 23 – 4 secondi tra Sainz e Leclerc. TOP 10: Sainz, Leclerc, Verstappen, Norris, Russell, Hamilton, Magnussen, Hulkenberg, Gasly e Lawson

GIRO 22 – 3.5 ora il vantaggio di Sainz su Leclerc

GIRO 20 – Bellissima lotta tra Colapinto e Piastri per la dodicesima posizione. Leclerc a 2.9 da Sainz

GIRO 19 – Altri 10 SECONDI A VERSTAPPEN! Per aver tratto vantaggio nel lasciare la pista

GIRO 18 – Sorpasso e contro sorpasso tra Perez e Lawson, c’è un contatto e Perez ha problemi

GIRO 16 – 1.7 tra Sainz e Leclerc. Ritiro per Alonso

GIRO 15 – Russell sorpassa Hamilton e sale quinto

GIRO 13 – 10 SECONDI DI PENALITA’ A VERSTAPPEN!

GIRO 12 – Verstappen sotto investigazione!

GIRO 11 – Leclerc a 1.3 da Sainz

GIRO 10 – Verstappen si riavvicina. Norris si avvicina e Verstappen lo manda fuori, poco dopo c’è un contatto e vanno fuori pista entrambi! Ne approfitta Leclerc che si porta secondo!

GIRO 9 – Arriva il sorpasso spettacolare di Sainz su Verstappen!

GIRO 7 – Verstappen al comando con 7 decimi di vantaggio su Sainz, Norris a 1.5

GIRO 6 – La Safety Car rientra e si riparte!

GIRO 5 – TOP 10: Verstappen, Sainz, Norris, Leclerc, Hamilton, Russell, Magnussen, Hulkenberg, Gasly e Lawson. 5 secondi di penalità a Perez per falsa partenza

GIRO 3 – Falsa partenza per Perez! Che adesso è tredicesimo

GIRO 1 – Partenza e via! Sainz piuttosto lento in partenza, Verstappen lo spinge fuori e lo spagnolo gli cede la posizione. Incidente Albon-Tsunoda, il giapponese va in barriera, pilota OK! SAFETY CAR!

21:03 Per Alonso questo è il 400esimo GP! I piloti arrivano sulla griglia di partenza

21:00 Parte il giro di formazione! La scelta delle gomme:

