F1 | GP Las Vegas, Vasseur: Ferrari può giocarsi le sue carte

La Formula 1 è pronta a tornare in pista in questo weekend e lo farà sul tracciato cittadino di Las Vegas, la new entry del calendario 2023, dove le monoposto sfrecceranno tra le strade della lussuosa Strip. Tra le scuderia in cerca di riscatto, nell’appuntamento che si disputerà nella capitale mondiale dell’intrattenimento, figura senza ombra di dubbio la Ferrari.

La Rossa infatti è reduce da una deludente prestazione in Brasile, dove ha tagliato il traguardo con il solo Carlos Sainz non andato oltre il sesto posto. Mentre Charles Leclerc è stato costretto addirittura al ritiro nel giro di ricognizione: un’autentica beffa per il monegasco che avrebbe potuto sfruttare una grande chance partendo dalla prima fila.

Tra le insidie maggiori, come sottolineato dal team principal del Cavallino Frederic Vasseur, figurano quelle di un tracciato nuovo per tutti (negli anni ’80 la Formula 1 ha corso a Las Vegas ma su una pista ricavata all’interno del parcheggio del Caesars Palace, ndr) e le basse temperature in quanto si correrà in notturna. A Las Vegas riprenderà la sfida che oppone Mercedes e Ferrari nella lotta al secondo posto nel Mondiale costruttori, con la squadra della Stella che può contare su venti punti di vantaggio su Maranello a due gare dalla conclusione della stagione.

“Siamo felici che la Formula 1 torni protagonista a Las Vegas a oltre 40 anni di distanza dall’ultima volta – ha dichiarato Vasseur – Il nostro sport nell’ultimo lustro è diventato sempre più popolare in America e il fatto che in questa stagione ci troviamo a correre per la terza volta negli Stati Uniti è una conferma di questa nuova epoca d’oro per la Formula 1 oltreoceano. Gli USA per Ferrari sono una terra speciale, nella quale troviamo sempre tanto affetto, ed è anche per questo che abbiamo dedicato una livrea speciale a questa gara”.

Il team principal della Ferrari, discutendo delle caratteristiche della pista, ha aggiunto: “Dal punto di vista tecnico troviamo un circuito completamente nuovo e con temperature che si attendono molto basse, diverse da quelle di qualunque altra tappa del calendario. Per questo aver fatto bene i compiti a casa prima del Gran Premio – nei meeting così come al simulatore – sarà fondamentale per massimizzare il potenziale di piloti e vettura. La simulazione aiuta infatti a preparare al meglio la gestione delle tante incognite e quando è efficace permette di acquisire un vantaggio competitivo perché lascia i piloti liberi di prendere confidenza con la pista”.

Chiosa finale sui due piloti: “Da sempre Charles è molto competitivo su questo tipo di tracciati, dove è necessario sfiorare i muretti, e Carlos ha dimostrato a Singapore di non essere da meno. Siamo fiduciosi che avremo delle carte da giocarci, lo dobbiamo fare supportando i nostri piloti e mettendoli in condizione di lottare per i risultati che sappiamo essere alla nostra portata”.