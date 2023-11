F1 | Ferrari, fiducia per il GP di Las Vegas

La Formula 1 è pronta per l’atteso appuntamento di Las Vegas che vedrà le monoposto sfrecciare in notturna tra le strade della lussuosa Strip. Discutendo del prossima gara, in programma in questo weekend, Jock Clear ritiene che la SF-23 possa avere delle chance di essere competitiva su un tracciato a basso carico aerodinamico che potrebbe esaltare le caratteristiche della monoposto del Cavallino.

L’attuale Senior Performance Engineer della Ferrari ha chiaramente sottolineato anche le criticità di una vettura che quest’anno ha faticato tanto a reggere il passo della concorrenza, rimarcando quelle criticità che nella prossima stagione dovranno essere migliorate per ambire a fare un salto in avanti.

In una stagione difficile la Ferrari è riuscita comunque ad ottenere una vittoria, l’unica al momento non firmata dalla Red Bull autentica dominatrice del campionato, con Carlos Sainz nella notte di Singapore. A Las Vegas riprenderà anche la lotta con la Mercedes nel Mondiale costruttori. Attualmente, a due gare dalla conclusione del campionato, la Stella può contare su 20 punti di vantaggio rispetto al Cavallino.

“A Las Vegas andrà bene – ha detto Clear, citato da RacingNews365 – Tutte le nostre indicazioni ci dicono che sarà un circuito a basso carico aerodinamico e, come tale, siamo fiduciosi di poter essere competitivi lì ma abbiamo ancora una macchina problematica. Non giriamo intorno, entra ed esce dalla finestra abbastanza velocemente: dobbiamo capire perché ciò accade”.

Clear, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Comprendiamo che la maggior parte della problematica potrebbe essere nel DNA della vettura, quindi per il prossimo anno ci concentreremo nel migliorarla affinché non abbia una finestra operativa così ristretta. In una gara non puoi lavorare con una finestra così ristretta perché è lunga, le temperature cambiano, così come le gomme. Hai bisogno di una finestra operativa un po’ più ampia. Qui si trova la forza della Red Bull”.