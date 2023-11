F1 | General Motors in Formula 1 dal 2028

General Motors ha annunciato di essersi formalmente registrata presso la FIA come produttore di power unit di Formula 1 a partire dalla stagione 2028. “Siamo entusiasti che la nostra nuova Andretti Cadillac F1 sarà alimentata da un propulsore GM”, ha dichiarato il presidente Mark Reuss.

“Con la nostra profonda esperienza ingegneristica e nelle corse, siamo fiduciosi per lo sviluppo di una power unit di successo e posizioneremo Andretti Cadillac come un vero team ufficiale. Correremo con i migliori, ai massimi livelli, con passione e integrità che contribuiranno a elevare lo sport per gli appassionati di corse di tutto il mondo”.

Lo sviluppo e il collaudo della tecnologia dei prototipi da parte di General Motors sono già in corso. La progettazione di un propulsore di F1 farà progredire l’esperienza di General Motors in settori quali l’elettrificazione, la tecnologia ibrida, i carburanti sostenibili, i motori a combustione interna ad alta efficienza, i controlli avanzati e i sistemi software.