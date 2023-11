F1 | Red Bull, Marko cauto sul giudizio al GP di Las Vegas

La Formula 1 è pronta per scendere in pista a Las Vegas, dove in questo weekend le monoposto sfrecceranno sul tracciato cittadino che si snoderà lungo la lussuosa Strip. Discutendo del prossimo appuntamento, la new entry presente nel calendario 2023 del Circus, Helmut Marko preferisce attendere il corso degli eventi prima di poter dare un giudizio complessivo sull’evento. Il manager austriaco, nonostante le numerose critiche degli appassionati per una gara che viene esaltata più per il contesto extra pista piuttosto che per quello sportivo-tecnico, ritiene che si debba dare una chance reale al GP di Las Vegas prima di promuoverlo o bocciarlo del tutto.

“Sono la persona sbagliata a cui chiedere una cosa del genere – ha detto Marko al giornale Osterreich – Ma dobbiamo dare una possibilità all’evento con tutto il suo glamour. Prima esaminerò tutto e poi darò la mia opinione. Mi lascerò sorprendere. Tutto è nuovo, come anche la logistica. E nessuno sa come influenzeranno la situazione le basse temperature. Non ha fatto così freddo in nessun Gran Premio quest’anno. Queste sono condizioni completamente nuove per il setup. Il layout sarà simile a Baku. Poiché non ci sono gare di supporto, possiamo aspettarci un’evoluzione significativa della pista”.

Da parte di Marko non è mancato un pensiero alla sfida tra Sergio Perez e Lewis Hamilton per il secondo posto nel Mondiale costruttori. Per lo storico consulente di Milton Keynes il messicano riuscirà a conservare la piazza d’onore iridata alle spalle del compagno di squadra Max Verstappen: “Checo ha 32 punti di vantaggio su Hamilton, dovrebbero bastare”.