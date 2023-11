F1 | Red Bull, il solito Verstappen sbanca anche Las Vegas

A Las Vegas vige la continuità. Nessuna sorpresa nella capitale mondiale dell’azzardo: a vincere la gara è stato il solito Max Verstappen. Una corsa dove però non tutto è filato liscio per il tre volte campione del mondo che ha dovuto fare i conti con una partenza difficile, dove è arrivato lungo venendo penalizzato per la manovra che lo ha visto protagonista ai danni della Ferrari di Charles Leclerc, salvo poi rimettersi in carreggiata sfruttando il jolly della seconda Safety Car (entrata in pista per rimuovere i detriti causati proprio dal contatto tra lo stesso Verstappen e la Mercedes di George Russell) durante il quale ha montato – così come il compagno di squadra Sergio Perez – un nuovo set di gomme hard.

Da quel momento è partita la rimonta di Max verso il vertice che si è conclusa con il sorpasso su Leclerc al 37° giro. Una leadership che l’olandese ha conservato fino alla bandiera a scacchi, ottenendo la diciottesima vittoria stagionale e la cinquantatreesima in carriera eguagliando Sebastian Vettel. Ora davanti a Max, nella classifica all time, ci sono solamente Michael Schumacher (91) e Lewis Hamilton (103).

“È stata una vittoria difficile, ho cercato di attaccare in partenza ma credo che abbiamo frenato tardi entrambi: ho perso aderenza e sono andato abbastanza largo e gli steward mi hanno penalizzato – ha dichiarato Verstappen al termine della corsa – Questo ci ha costretto ad inseguire, ho dovuto fare parecchi sorpassi e poi alla fine c’è stata la Safety Car ma già a quel punto era successo parecchio. Fino alla fine abbiamo potuto spingere, riuscendo a superare un po’ di monoposto per andare in battaglia con i primi due ma qui il DRS è molto potente. Anche se prendi la testa della corsa chi è dietro può recuperare, questo ha creato delle gran belle battaglie ed è stato molto divertente”.

Parlando del contatto con Russell ha riferito: “Non abbiamo toccato nulla perché la struttura stava bene, c’era solo un piccolo danno che dava del sottosterzo alla macchina ma per fortuna non ci ha impedito di vincere la gara. Come ho detto è stato un GP molto divertente con il DRS che ha aiutato molto nelle battaglie, ma anche il basso degrado ci ha consentito di spingere con le gomme ed è stato positivo”.

A precisa domanda sul pubblico presente a Las Vegas ha detto: “È stato fantastico, spero che tutti si siano divertiti. Noi l’abbiamo fatto, sono già entusiasta di poterci tornare l’anno prossimo cercando di fare qualcosa di simile”.