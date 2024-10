F1 | GP Brasile, inizio in salita per Verstappen: penalizzato per cambio power unit

Penalità Max Verstappen Brasile – Dopo i venti secondi di penalità e due punti sulla patente comminati durante il GP del Messico e al ritardo del ritmo della vettura, il tre volte iridato con molta probabilità riceverà un’ulteriore penalità per il cambio della power unit. Max Verstappen che ha un vantaggio di 47 punti in campionato su Lando Norris, ha avuto problemi al motore in entrambe le sessioni di prove libere in Messico.

Il team ha dovuto cambiare quel motore e sostituirlo con un altro della sua assegnazione ufficiale.

“Il motore che abbiamo montato non era più adatto alle gare”, ha rivelato il consulente della Red Bull, Helmut Marko a ORF.

“Eravamo così lenti sui rettilinei. Quindi prenderemo un motore in più. Questo accadrà molto probabilmente in Brasile”.

Il cambio di motore costerà una penalità di 5 posizioni in griglia per Verstappen, ma l’austriaco pensa che cercare di evitare la penalità influenzerebbe ancora di più le possibilità del campione del mondo.

“Più un motore invecchia, più le prestazioni diminuiscono. Una penalità in griglia di cinque posizioni non è così grave in Brasile, perché lì si può sorpassare relativamente facilmente. Non possiamo più permetterci un’altra gara come in Messico. Tutto ha iniziato ad andare storto con i problemi al motore in prova. Non siamo riusciti a fare quasi nessuna prova, nè con la gomma media, nè con la gomma dura. Ma anche se la gara di domenica fosse andata normalmente, non saremmo comunque riusciti a eguagliare la velocità della Ferrari e della McLaren. I tempi che Norris ha fatto alla fine sono stati incredibili”.

Marko ammette quindi che Verstappen non è un vero contendente per la vittoria a Interlagos questo fine settimana.

“Il Qatar è più probabile quando si tratta di possibilità di vittoria. Il Brasile è fatto di curve lente, che è uno dei nostri punti deboli”.

