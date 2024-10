F1 | Ferrari, Sainz: “Il titolo costruttori è possibile”

Quello a cui stiamo assistendo è un campionato dalle pieghe improvvise, come accaduto nella lotta per il Mondiale costruttori. Le difficoltà della McLaren e della Red Bull in Messico, dove Woking e Milton Keynes sono state protagoniste di un weekend difficile con i loro secondi piloti, hanno rimesso prepotentemente in careggiata la Ferrari per il titolo costruttori.

La scuderia del Cavallino, dopo l’ottima doppietta ottenuta ad Austin, si è ripetuta all’Hermanos Rodriguez centrando il successo con Carlos Sainz mentre Charles Leclerc si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio dopo il sorpasso subito nelle fasi finali di gara da Lando Norris.

A quattro gare (e due corse sprint) dalla conclusione della stagione, la Ferrari è distante solamente 29 punti dalla McLaren e se Maranello dovesse continuare a sfornare in pista le recenti prestazioni… allora la rimonta rossa potrebbe trovare la definitiva chiusura del cerchio nella notte di Abu Dhabi.

Sainz, discutendo della reale possibilità di portare a casa il titolo marche che in Ferrari manca dal lontano 2008, ha ammesso come sia lui che Leclerc credano seriamente al campionato e al tempo stesso per avere chance di riuscirci sarà fondamentale riuscire a conservare quella costanza che ha caratterizzato gli ultimi appuntamenti della SF-24.

“Io e Leclerc crediamo che sia possibile e in effetti ne parliamo sempre più spesso adesso – ha dichiarato Sainz, intervistato nella conferenza stampa post GP del Messico – Ci spingiamo a vicenda, sapendo che c’è una possibilità e diciamo: ‘Sì, dai’. Abbiamo un buon rapporto e credo che entrambi sappiamo che ci sia una possibilità e che siamo in un buon momento per quanto riguarda la guida e il modo in cui lo facciamo”.

Lo spagnolo, proseguendo con il proprio discorso, ha aggiunto: “E sì, credo che una delle chiavi sarà la costanza e la presenza di due piloti sempre all’altezza. Credo che in questo fine settimana abbiamo fatto un ottimo lavoro su una pista difficile, dove la Q1 e la Q2 sono state un po’ caotiche e tutto poteva andare bene o male. Non ci resta che restare in lotta. Non dobbiamo essere ossessionati da questo, come ha detto Leclerc, perché non dipende solo da noi. Anche noi, vista la velocità della McLaren, dipendiamo un po’ da loro. Continueremo a fare del nostro meglio e a incoraggiarci a vicenda per vincere”.