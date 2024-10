F1 | Jos Verstappen non ha dubbi: “Max non cambierà il suo stile di guida”

F1 Jos Verstappen – Max Verstappen si è trovato al centro di polemiche dopo il Gran Premio del Messico, ricevendo forti critiche per alcune manovre ritenute scorrette contro Lando Norris. Nonostante le reazioni negative e due penalità di dieci secondi inflitte al campione del mondo, Jos Verstappen, padre di Max, ha ribadito con fermezza che suo figlio non intende modificare il proprio approccio. “Ora Norris penserà ancora di più di dover stare attento”, ha affermato l’olandese in un’intervista rilasciata a De Telegraaf. “Se si guardano le azioni di domenica, il secondo intervento di Max può essere stato un po’ eccessivo. Ma per lui è acqua passata. Se ne può parlare a lungo, ma non cambierà nulla. Max deve guidare come ritiene opportuno.”

Jos Verstappen difende le manovre di Max

L’ex pilota della Benetton ha inoltre evidenziato come l’aggressività di Max in pista sia una risposta necessaria alla situazione in cui il suo team si trova in svantaggio rispetto agli avversari nella lotta per il campionato. “Sta facendo tutto il possibile perché la vettura non è all’altezza e vuole vincere il titolo,” ha spiegato, sottolineando che l’approccio determinato e deciso del figlio è inevitabile. “Max non cambierà il suo stile solo perché sono presenti alcuni commissari che non lo vedono di buon occhio.”

Il punto sui giudizi dei commissari

La questione della parzialità nei giudizi è stata un altro punto cruciale nel discorso di Jos, che ha espresso preoccupazione per la composizione dei panel di commissari. “La FIA dovrebbe fare molta attenzione a chi nomina, valutando se c’è possibilità di conflitto d’interessi. Ci sono ex piloti, ad esempio, che possono avere più simpatia per determinati concorrenti”. Le dichiarazioni di Verstappen sr puntano il dito sulla gestione della direzione gara, aprendo il dibattito sull’imparzialità e sulla continuità dei giudizi in un campionato dove le decisioni al vertice influenzano, o potrebbero influenzare, in modo tangibile la competizione.

