F1 GP Brasile | Disastro Ferrari a Interlagos, Vasseur: “Leclerc senza colpe”

Domenica amarissima per la Ferrari a Interlagos, con Leclerc e Hamilton costretti al ritiro. Il monegasco ha dovuto abbandonare la gara a causa di un incidente tra Oscar Piastri e Kimi Antonelli alla ripartenza dalla Safety Car, in cui Charles non ha avuto alcuna responsabilità. Per il sette volte campione del mondo, invece, il weekend è stato compromesso fin dalla partenza: dopo un contatto con Colapinto, la sua vettura ha subito danni irreparabili al fondo, con l’ala anteriore rimasta incastrata sotto la sua SF-25. L’inglese è rimasto in pista per qualche giro per scontare una penalità e limitare ulteriori danni, ma alla fine è stato richiamato ai box, chiudendo così un fine settimana molto deludente per la squadra.

“L’aspetto positivo è la terza posizione ottenuta in qualifica – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Charles è stato coinvolto in un incidente in cui non aveva alcuna colpa e ha pagato un prezzo molto alto, anche se il nostro passo era discreto. L’inizio della sua gara era stato molto buono e non posso lamentarmi della sua prestazione. Abbiamo però risentito delle conseguenze del contatto tra Antonelli e Piastri. Se guardiamo l’intero weekend, è difficile trarre conclusioni basandosi solo sul ritmo gara: ieri Max è uscito in Q1 e oggi, senza la foratura, avrebbe potuto vincere. Ci sono alti e bassi per tutti, ma credo che fossimo in una buona posizione per fare un ottimo lavoro”.