F1 | GP Bahrain, Verstappen vince e riparte da dove aveva concluso

F1 GP Bahrain – Dominio assoluto di Max Verstappen nel Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Come spesso accaduto lo scorso anno, l’olandese ha letteralmente annichilito la concorrenza sul tracciato del Sakhir, confermando – semmai ce ne fosse stato bisogno – la bontà del progetto RB20, totalmente differente rispetto a quello del 2023 (RB19). Il tre volte Campione del Mondo, scattato dalla pole position, ha girato al comando alla prima curva e non ha lasciato la leadership della corsa fino alla bandiera a scacchi, mostrando spesso un vantaggio vicino al secondo rispetto a tutta la concorrenza. Una prova di forza che dovrà spingere i rivali a fare gli straordinari in vista del perseguo di questo campionato.

Leclerc con problemi, ma Ferrari si conferma seconda forza

Sul secondo gradino del podio, grazie a una bella prima parte di gara, si è classificato Sergio Perez, apparso più competitivo in vettura rispetto a quanto avvenuto nei test e nelle libere. Un passo in avanti che il messicano dovrà confermare anche tra sette giorni in Arabia Saudita, visto che in ballo c’è la conferma a Milton Keynes per il 2025. Ultimo gradino del podio per Carlos Sainz, seguito a ruota da Charles Leclerc e George Russell.

Lo spagnolo, veloce e constante per tutta la gara, ha risalito la classifica già dalle prime tornate, ponendosi subito alle spalle del messicano. Da lì in poi ha certato il tenere il ritmo del portacolori della Red Bull, ma quest’ultima è apparsa superiore con tutte le mescole. Resta comunque una performance concreta e in linea a quelle che erano le aspettative di inizio campionato (Ferrari, nei fatti, si è confermata seconda forza alle spalle della scuderia Campione del Mondo). Più complicata invece la corsa di Leclerc, in difficoltà fin dal primo giro a causa di uno “slancio” nelle temperature dei freni anteriori.

GP Bahrain, Aston Martin e McLaren in zona punti

Come confermato dai box, la SF-24 del monegasco ha accusato tra destra e sinistra uno slivello di quasi 100 gradi, aspetto che ovviamente gli ha complicato enormemente la vita in fase di frenata. In sesta posizione si è classificato Lando Norris, finito un pò nella terra di “nessuno”, mentre Lewis Hamilton, Oscar Piastri e Fernando Alonso hanno occupato rispettivamente la settima, ottava e nona piazza. L’ultimo piazzamento in zona punti è invece andato a Lance Stroll. Appuntamento tra soli sette giorni a Jeddah per il Gran Premio dell’Arabia Saudita, seconda prova di un mondiale che sembra natio sulle ceneri di quello scorso.