F1 | Red Bull, Marko commenta le qualifiche del Bahrain: “Bello iniziare davanti a tutti”

La Red Bull scatterà davanti a tutti nella gara d’esordio della nuova stagione di Formula 1 che si svolgerà questo pomeriggio alle 16 in Bahrain. Nella giornata di ieri, dove si sono svolte le qualifiche, Max Verstappen ha avuto la meglio sulla Ferrari del rivale Charles Leclerc ottenendo la pole position nell’ultimo decisivo tentativo del Q3.

Da parte della scuderia di Milton Keynes c’è entusiasmo e soddisfazione per i risultati maturati finora in pista dalla RB20, come sottolineato dallo storico consulente della squadra anglo-austriaca Helmut Marko.

“È un bell’inizio partire davanti a tutto il gruppo – ha dichiarato Marko, intervistato dall’emittente ServusTv – Inoltre siamo molto contenti anche del quinto tempo di Sergio Perez. Qui si possono compiere sorpassi, siamo ottimisti per quel che riguarda la gara”.

Marko ha poi aggiunto: “Leclerc ha rispettato le nostre previsioni, si è rivelato competitivo. L’ultimo settore non è stato ottimo per Verstappen, ma questo è bastato per conquistare la pole position”.