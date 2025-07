F1 GP Bahrain | Ferrari, Hamilton: “Non mi aspettavo un inizio così negativo”

Quinta posizione per Lewis Hamilton al termine del Gran Premio del Bahrain. Il pilota della Ferrari ha rimontato dal nono posto iniziale, avendo anche un ottimo ritmo nel secondo stint con le gomme medie, laddove le due SF-25 erano chiaramente le più veloci in pista prima dell’intervento della Safety Car e che di fatto ha castrato le strategie dei due piloti rossi. Il sette volte campione del mondo fa anche un’analisi sulle prime quattro gare della stagione, che a parte la Sprint vinta in Cina, non hanno certamente regalato gioie, e ammette i problemi di adattamento avuti.

“Non mi aspettavo che andasse così male, sinceramente – ha ammesso Hamilton. Non pensavo che le prestazioni sarebbero state così deludenti né che la mia capacità di adattarmi alla macchina sarebbe risultata tanto incostante. Ma va bene, non mi arrenderò di certo e continuerò a spingere. Oggi spero di aver dimostrato di avere ancora qualcosa dentro di me: ora devo solo riuscire ad attingere ancora di più a quel potenziale”.

