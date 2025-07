F1 GP Bahrain | Red Bull, Verstappen: “È andato tutto storto”

Sakhir – È stato tutto un disastro per la Red Bull nel Gran Premio del Bahrain, e nonostante questo Max Verstappen conquista comunque la sesta posizione.

Partito settimo, la gara del campione del mondo è più che altro decisa dai pit-stop: l’olandese è il primo a fermarsi sulla piazzola Red Bull, ma una volta cambiate le gomme Max riparte e si blocca subito. La luce del semaforo non è verde, ma resta arancione. Verstappen perde così una manciata di secondi, e lo stesso accade alla seconda sosta, dove si aggiunge il tempo perso per l’anteriore destra bloccata. A parte questo, il bilanciamento disastroso, il degrado gomme, Verstappen riesce comunque ad essere in sesta posizione, salvando una gara dove, a detta sua, non c’è niente che sia andato come doveva.

Verstappen: “Brutto bilanciamento e gestione gomme scarsa”

“Non avevo passo, semplicemente. Le gomme si surriscaldavano, il bilanciamento era brutto, sono partito male e abbiamo fatto dei brutti pit-stop, quindi si: è andato tutto storto – ha concluso il campione del mondo – il bilanciamento in generale è stato brutto e la gestione delle gomme scarsa: il tutto viene enfatizzato su una pista come questa, dove il degrado è molto alto. Speriamo sia un caso isolata e che vada molto meglio a Jeddah”.

