F1 | Red Bull, Perez: “E’ sempre bello gareggiare a Melbourne”

F1 Red Bull Perez – Dopo i buoni podi conquistati in Bahrain e Arabia Saudita, Sergio Perez vuole confermarsi al vertice anche nel prossimo Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il messicano della Red Bull, consapevole della forza della nuova RB20, intende ribadire il trend positivo delle ultime gare, così da ottenere punti importanti non solo per la classifica del mondiale Piloti, ma anche per quella Costruttori. L’anno scorso, ricordiamo, Perez ha chiuso la domenica di gara all’Albert Park in sesta posizione.

Perez a 360° sul prossimo GP d’Australia

“Sarà bello tornare a Melbourne questa settimana. E’ sempre una settimana di gara divertente e i fan portano un’energia fantastica al circuito. Abbiamo lavorato sodo come squadra per migliorare alcune aree che avevamo identificato e spero che l’auto sarà in una situazione migliore. Sono stato a Milton Keynes con i miei ingegneri e non vedo l’ora di vedere come possiamo esibirci con alcuni piccoli cambiamenti. L’auto è stata competitiva finora, ma l’Albert Park sarà una sfida completamente differente per la RB20. Sarà interessante, non c’è alcun dubbio su questo. Penso che il gruppo sarà estremamente competitivo questo fine settimana e per noi sarà fondamentale ottimizzare al meglio il potenziale in qualifica. La gara nel 2023 è stata un pò pazza e, purché speriamo in una domenica più lineare, dobbiamo farci trovare pronti ad ogni eventualità”.