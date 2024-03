F1 | Ferrari, 48 giri per Leclerc e Sainz nelle prime libere in Arabia Saudita

F1 Ferrari GP Arabia Saudita – Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il quinto e il sesto tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita sul circuito della Jeddah Corniche, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Ferrari, 48 giri per i due piloti della Ferrari

Il monegasco e lo spagnolo hanno iniziato il turno girando con gomme Hard per prendere confidenza con la pista e pulirla dalla sabbia che nei mesi si è accumulata sull’asfalto. Con quella mescola Leclerc ha fermato i cronometri a 1’30”935, mentre Carlos ha ottenuto 1’31”526. I due hanno poi montato pneumatici Soft con le quali hanno potuto spingere di più e hanno centrato i rispettivi migliori tempi in 1’30”030 e 1’30”164 rispettivamente. Negli ultimi minuti entrambi hanno girato con gomme Hard usate caricando carburante: per entrambi 24 i giri all’attivo.