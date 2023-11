F1 | GP Abu Dhabi, Piastri riscatta un difficile inizio di weekend

Terzo tempo per Oscar Piastri nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. L’australiano è risultato il più veloce tra i due piloti della McLaren, conquistando la seconda fila in coabitazione con la Mercedes di George Russell. Una prestazione importante per Piastri che, insieme al compagno di squadra Lando Norris, anche se l’inglese è stato protagonista di un errore nell’ultimo e decisivo tentativo in Q3, dovranno cercare di conservare il vantaggio sull’Aston Martin nella lotta al quarto posto nel Mondiale costruttori.

“È stata una sessione difficile, valori estremamente vicini in questo weekend – ha dichiarato Piastri al termine delle qualifiche – Abbiamo commesso qualche errore, siamo stati sempre al limite, anche all’ultimo giro ho fatto qualche errore. Avrei dovuto fare un’ultima curva pazzesca per arrivare davanti. La macchina è molto veloce in questo fine settimana, una buona svolta rispetto a Las Vegas”.

Piastri poi, parlando dei miglioramenti tra le sessioni di libere e le qualifiche, ha aggiunto: “Il passo c’era, ma commettevo grossi errori ogni giro. Sono arrivato in qualifica senza completare un giro pulito in questo weekend, per cui mi sono complicato la vita. Q1 ho pasticciato, Q2 ho messo tutto insieme e poi nel Q3 sono andato piuttosto bene. Sono contento, però non è ancora abbastanza. Il paso gara? Non ne ho idea, ma penso che per tutti sia la stessa cosa. In questo weekend tutti si sono dedicati a giri di qualifica, vedremo come si svilupperò la gara domani. Daremo tutto”.