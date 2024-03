Carlos Sainz ha iniziato con un piazzamento a podio la sua ultima stagione in Ferrari. Lo spagnolo, che a fine 2024 saluterà Maranello dopo quattro campionati per cedere il sedile al sette volte iridato Lewis Hamilton, è stato protagonista di una prova solida in Bahrain che lo ha portato a concludere la corsa a pochi secondi dalla Red Bull di Checo Perez.

Discutendo sullo spagnolo, del quale non si hanno ancora notizie certe sulla sua prossima destinazione, Timo Glock ha dichiarato che dal suo punto di vista l’attuale alfiere del Cavallino correrà per difendere il proprio interesse in quest’ultimo Mondiale a tinte rosse. Per Glock infatti Sainz darà il massimo per potersi sponsorizzare sul mercato e cercare la migliore destinazione possibile.

“Sainz ha chiaramente dimostrato di non prestare attenzione all’ordine della squadra e ha intrapreso un’azione molto aggressiva nei confronti di Leclerc – ha detto Glock ai microfoni di Sky Germany – Sainz ha posto un chiaro punto esclamativo all’interno della squadra. Guiderà per se stesso per mettersi in luce sul mercato piloti”.