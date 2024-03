F1 | Red Bull, Marko: “Abbiamo ritrovato la nostra vecchia forza”

La Red Bull ha iniziato nel migliori dei modi la nuova stagione, A Sakhir, dove sabato è andato in scena l’appuntamento inaugurale del Mondiale 2024 di Formula 1, la scuderia di Milton Keynes è stata assoluta protagonista firmando una doppietta con Max Vertstappen e Sergio Perez.

Se oramai il dominio mostrato in pista dall’olandese non fa più notizia, con il tre volte campione del mondo avviato verso il poker iridato in carriera, la ritrovata forma del messicano rappresenta un’ottima notizia per la scuderia di Milton Keynes dopo le difficoltà della scorsa stagione.

Discutendo della prestazione maturata in Bahrain, Helmut Marko ha esternato tutta la sua soddisfazione per un risultato che nella forma e nella sostanza ha sorpreso la stessa squadra anglo-austriaca.

“Non eravamo così sicuri degli equilibri di potere – ha dichiarato Marko ai microfoni di Sky Germany – Ma abbiamo ritrovato la nostra vecchia forza nel ritmo e nella gestione delle gomme. Non pensavamo di riuscirci in modo così netto”.