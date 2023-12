F1 | Peter Windsor: l’arrivo di Newey avrebbe cambiato la storia recente Ferrari

Adrian Newey in Ferrari. Un sogno per molti tifosi del Cavallino rampante che rimarrà tale. Recentemente lo stesso progettista inglese, che in carriera ha fatto le fortune di Williams, McLaren e in ultimo Red Bull, ha ricordato come sia stato vicino al trasferimento alla corte di Maranello salvo poi decidere di rimanere Oltremanica. Cosa avrebbe potuto fare Newey in rosso? Peter Windsor non ha dubbi.

Per il giornalista britannico, che tra l’altro ha lavorato in Ferrari tra la fine degli ’80 ed inizio ’90, ritiene che l’eventuale approdo di Newey in Ferrari avrebbe permesso alla squadra emiliana di poter mettere in bacheca diversi titoli negli ultimi anni. Ricordiamo che la Ferrari ha conquistato il suo ultimo titoli costruttori nel 2008, mentre quello piloti è datato 2007 con Kimi Raikkonen. Inoltre lo stesso Windsor ritiene che l’eventuale approdo in quel di Maranello da parte di Newey avrebbe potuto portare alla corte del Cavallino anche Max Verstappen.

“Parliamo della stupidità di tutte le altre squadre e di come una persona, Adrian Newey, le abbia fatte sentire ridicole – ha dichiarato Windsor in una live sul suo canale Youtube – Se la Ferrari avesse ingaggiato Adrian pagandolo due miliardi, o anche qualsiasi altra cifra, avrebbero recuperato tutti i soldi e forse anche di più perché avrebbero vinto quattro o cinque titoli”.

Windsor, continuando il proprio pensiero, ha poi aggiunto: “La Ferrari che non lo ha fatto è in realtà più sciocca rispetto a come lo stesso Newey stia facendo sembrare tutti gli altri. Se fosse andato in Ferrari non c’erano dubbi che avrebbe vinto un numero maggiore di campionati. Probabilmente Verstappen lo avrebbe raggiunto”.