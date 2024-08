F1 | Futuro Verstappen, bomba dalla Germania: “Discorsi ben avviati con la Mercedes”

F1 Verstappen Mercedes – L”archiviazione della “grana” Marko sembrava aver chiuso la porta d’uscita da Red Bull per Max Verstappen, ma secondo quanto scrive il giornalista tedesco Ralf Bach, firma autorevole di F1-Insider, l’addio dell’olandese alla compagine capitanata da Christian Horner è una soluzione ancora “viva e vegeta” già per la stagione 2026 di Formula 1.

Secondo la stampa internazionale, l’olandese potrebbe contare su alcune clausole nel proprio contratto legate alle prestazioni della vettura, ad oggi non più brillanti come in passato, aspetto che gli garantirebbe comunque una via d’uscita a prescindere dalla presenza in squadra dell’81enne nativo di Graz. Il cui futuro – strettamente legato a quello del talento di Hasselt – è adesso blindato alla compagine austriaca fino alla fine della stagione 2026.

Il tre volte iridato, già in rotta di collisione con la squadra all’inizio di quest’annata e preoccupato per la curva discendente registrata dal team nell’ultimo periodo, avrebbe ripreso i contatti con la Mercedes, trovando terreno fertile non solo con Toto Wolff, ma anche con Ola Källenius, gran capo del marchio tedesco. Una trattativa che risulterebbe ben avviata e che potrebbe scombussolare le dinamiche di mercato legate a una stagione che registrerà tante novità, soprattutto dal punto di vista regolamentare. Verstappen, ricordiamo, è attualmente legato a un contratto con la Red Bull fino alla fine della stagione 2028.

Red Bull in crisi, Verstappen apre alla Mercedes

“L’accordo tra Max Verstappen e la Red Bull include ancora alcune clausole di rendimento che potrebbero permettere al pilota di lasciare il team senza l’intervento di Helmut Marko già nel 2026. In questo contesto è già in corso un dialogo riservato, aperto e regolare tra i Verstappen, Toto Wolff e Ola Kallenius. Se le prestazioni della Red Bull continuassero a peggiorare e quelle della Mercedes a migliorare, la decisione di passare alla Mercedes sarebbe già stata presa. Per quanto riguarda le voci su un possibile interesse per l’Aston Martin, possiamo affermare che non fanno parte dei desideri del campione olandese. Non c’è nulla di vero”.