Formula 1 | Waché fa anche “mea culpa” sulla crisi di Perez in Red Bull

Formula 1 Perez Wachè – Analisi a “tutto tondo” di Pierre Waché sulla crisi di risultati che Sergio Perez sta attraversando al volante della Red Bull. In un’intervista concessa alla stampa austriaca, l’attuale Direttore Tecnico della compagine campione del mondo ha provato a dare una spiegazione alla flessione registrata dal messicano dal GP di Miami ad oggi, precisando come la “complessità” della vettura lo stia portando a ottenere meno di quanto inizialmente sperato all’inizio di questa stagione.

Una situazione non accettabile, considerando anche la crescita registrata dalla McLaren, che la squadra dovrà risolvere cercando di adattare il più possibile la RB20 alle caratteristiche di guida dell’ex portacolori della Racing Point. Perez, ricordiamo, ha rischiato di perdere il sedile dopo Spa, ma una decisione congiunta tra Christian Horner ed Helmut Marko gli ha permesso di mantenere il posto anche per il prosieguo di questo campionato, difendendolo di fatto dagli attacchi di Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. Un attestato di fiducia che il pilota di Guadalajara dovrà ripagare con punti utili alla rincorsa per il bis nel Costruttori.

Waché e la crisi di Perez con la Red Bull

“È difficile da dire il perché di questo calo. Credo che in parte sia colpa nostra, sicuramente. Dobbiamo cercare di aiutarlo a sfruttare il potenziale della vettura. Lui dà dei riscontri e noi cerchiamo di aiutarlo. A volte è anche sfortunato, quello che è successo in qualche qualifica può influenzare il risultato complessivo della gara. Non sono un pilota, ma sembra che la risposta della vettura non sia quella che gli piace. Questo è un aspetto che dobbiamo affrontare. È difficile individuare il punto giusto in cui identificare dove sia il problema per lui rispetto a Max. Ma credo lo aiuti il fatto che la stabilità della vettura possa essere migliorata per entrambi i piloti”.