Dopo diciotto stagioni tra Toro Rosso e AlphaTauri, Franz Tost non sarà più al muretto della Scuderia di proprietà della Red Bull, ma non è detto che la sua avventura in Formula 1 finisca qui. Sono infatti programmati dei colloqui nei prossimi giorni per rimanere nella grande famiglia austriaca come consulente. Nel frattempo all’ex team principal è stato chiesto se avesse come idea quella di fare il commentatore TV, ma tra le righe di Auto Bild è arrivata una secca smentita con tanto di motivazione.

“Il ruolo di commentatore TV non fa per me – ha ammesso Tost. Dovrei fare tante dichiarazioni politiche e questo non mi sta bene: molte persone non mi sopporterebbero se dicessi tutta la verità, vedi Ralf Schumacher, uno che lo fa molto bene ed è troppo diretto. Ecco, per molti io lo sarei ancora di più. Futuro? Parlerò con la Red Bull il 15 gennaio, dopodiché vedremo se continuerò a lavorare con loro quest’anno oppure no. Fondamentalmente sarò sempre legato al mondo dei motori, quindi mi vedo perfettamente come consulente”.