Ferrari | Inaki Rueda fuori dal progetto Formula 1

Si chiude così un anno piuttosto difficile per Inaki Rueda, ex responsabile delle strategie della Ferrari, autore di veri e propri disastri nelle ultime stagioni, 2023 esclusa. Lo spagnolo infatti, circa dodici mesi fa è stato spostato di reparto e nell’ultima annata è stato legato più agli ambiti sportivi, rimanendo in sede nel remote garage di Maranello, con Ravin Jain, molto gradito al team principal Frederic Vasseur prendere ufficialmente il suo posto in pista. Dopo quasi un anno, per Rueda sembra destinata una nuova carriera in altri reparti della Scuderia, come descritto nelle pagine de Il Corriere dello Sport, allontanandosi definitivamente dal progetto Formula 1 legato allo storico marchio italiano.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie