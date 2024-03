F1 | Ferrari, Sainz: “Squadra più solida rispetto a due anni fa”

Il weekend di Melbourne ha sorriso alla Ferrari e in particolar modo a Carlos Sainz. Lo spagnolo, costretto a rimanere ai box in Arabia Saudita a causa di un improvviso intervento di appendicite, è stato il protagonista nell’appuntamento dell’Albert Park dove ha conquistato una grande vittoria. L’alfiere del Cavallino, che a fine anno chiuderà la propria esperienza a Maranello per far posto a Lewis Hamilton, ha sottolineato come sia in grado di fare la differenza quando ha la possibilità di poter guidare una monoposto competitiva.

Inoltre Sainz ha ammesso come la squadra, rispetto al passato, è meglio strutturata e soprattutto è riuscita a risolvere quelle criticità che l’avevano limitata nelle stagioni precedenti.

“Quando mi danno una buona macchina posso fare bene – ha detto Sainz a Sky Sports UK – L’ho dimostrato a Singapore, l’ho dimostrato in Australia: quando ho fiducia ed è una buona macchina, sono felice. La squadra è più strutturata. Abbiamo fatto tanti progressi con le prestazioni della vettura, ma anche con l’esecuzione della gara e del fine settimana: è una squadra molto più solida rispetto a dove eravamo due anni fa, quindi sono orgoglioso di questi progressi”.

Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Voglio massimizzare i risultati, per provare a mettere insieme altri podi e vittorie e poi vedere dove ansdrò”.