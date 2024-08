F1 | Ferrari, Vasseur: “Hamilton è una spinta enorme per la squadra”

Il 1 febbraio 2024 ha rappresentato una data storica per il mondo della Formula 1 con l’ufficialità della passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dal 2025. L’inglese dunque, che si appresta a disputare la sua ultima stagione in Mercedes ponendo così fine ad un ciclo memorabile di vittorie e che a Maranello prenderà il posto di Carlos Sainz, è pronto per l’ultima sfida della sua carriera che lo vedrà vestirsi di rosso a 40 anni.

Parlando di Hamilton, il team principal del Cavallino Frederic Vasseur ha sottolineato come l’inglese non sia solamente un pilota ma rappresenta qualcosa che va ben oltre la semplice sfera della pista e del motorsport in generale. È un importante stimolo per tutta la squadra, ma anche una calamita che serve ad attirare personale e sponsor in quel di Maranello.

“Non si tratta solo della velocità in macchina o altro – ha dichiarato Vasseur, intervistato da The Athletic – È una mentalità, un impegno. È una spinta enorme per la squadra. Un messaggio enorme anche per le assunzioni, per gli sponsor”.