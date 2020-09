F1 | Ferrari, Sebastian Vettel: “Non possiamo essere contenti di questo risultato”

Il gran premio della Toscana non ha risparmiato nessuno, nemmeno Sebastian Vettel: il tedesco è riuscito ad evitare il ritiro, ma già dopo pochi metri è stato coinvolto dal primo grande incidente della gara, che ha causato la prima bandiera rossa. Vettel ha danneggiato l’ala anteriore, ed è rientrato subito ai box per sostituirla, scivolando così nelle retrovie. Gli altri numerosi incidenti e ritiri hanno aiutato la risalita del tedesco, che termina così la gara in decima posizione, conquistando un punto iridato.

“La partenza non è stata delle migliori, ma sono entrato in curva 1 stando all’interno per evitare guai – ha spiegato Sebastian – poi, quando sono arrivato in curva 2, ho visto che la McLaren era finita in testacoda ma non riuscivo a capire da quale parte sarebbe finita. Poi però si è fermata praticamente lì dov’era e a quel punto ero come in trappola e non sono riuscito ad evitarla.

Fortunatamente con la Safety Car abbiamo potuto cambiare l’ala senza perdere tempo riaccodandoci al gruppo. Avrei voluto riuscire ad approfittare in maniera migliore delle disavventure altrui, ma se non altro sono riuscito a stare relativamente lontano dai guai. L’aspetto positivo è che siamo riusciti a concludere in zona punti, ma è evdiente che non possiamo essere contenti di questo risultato”.