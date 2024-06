F1 | Red Bull, Perez: “Ottavi per circostanze fuori dal nostro controllo”

Spielberg – E’ un Sergio Perez costante, ma nella parte sbagliata della top 10. Il messicano resta stabile in ottava posizione – nelle FP1 non va oltre la dodicesima posizione – e alla fine del Q3 riesce a strappare la settima casella per la griglia della Sprint Race. Un risultato non entusiasmante, sopratutto per la gara di casa, ma il messicano da’ la colpa alla Alpine di Esteban Ocon: rimasti tutti con una sola soft, i dieci del Q3 si prendono fino all’ultimo secondo per scendere in pista, e il francese si lascia davanti un bel gap, danneggiando – a suo dire – la qualifica di Sergio Perez.

Perez: “Sfortunatamente non siamo riusciti a sfruttare il nostro potenziale”

“Credo che siamo riusciti a fare dei buoni miglioramenti dalla prima sessione fino alla Sprint Qualifying. Eravamo in lotta oggi, ma sfortunatamente non siamo riusciti a dimostrarlo, specialmente nel Q3 quando avevo Esteban Ocon davanti. Si è preso molto spazio, alla fine, ed eravamo al limite col cronometro e ho tagliato il traguardo con un secondo di differenza. E’ un peccato perché il passo era promettente, ma sfortunatamente non siamo riusciti a sfruttarlo per circostanze fuori dal nostro controllo. Sono fiducioso per domani, andrà meglio e credo che potremo recuperare un po’ di terreno nel nostro GP di casa”.