F1 | Ferrari, Sainz attende gli aggiornamenti per colmare il gap dalla Red Bull

La pista di Melbourne ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio dopo il Gran Premio di Singapore ed in entrambi i casi i successi portano la firma di Carlos Sainz. Nonostante la grade prestazione fornita all’Albert Park dalla Rossa, che non otteneva una doppietta da Bahrain 2022 e addirittura da vent’anni nella terra dei canguri, lo stesso pilota spagnolo predica calma.

Sainz infatti, che al termine della stagione concluderà la propria esperienza in Ferrari iniziata nel 2021 per far posto al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, ha ammesso che è in attesa di quegli sviluppi che dovrebbero permettere (il condizionale è più che mai d’obbligo in questi casi) alla squadra del Cavallino di poter ambire a lottare costantemente per la vittoria con la Red Bull.

“La nostra macchina ha funzionato davvero bene in questo fine settimana – ha dichiarato Sainz nel post gara di Melbourne, citato da Autosport – Ma sarà difficile mantenere tutto questo su ogni pista fino a quando non introdurremo un aggiornamento per colmare quel divario che abbiamo visto in Bahrain e Jeddah”.

Lo spagnolo, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Ma in Australia, fin dal primo giro, sembrava una macchina vincente. E anche se la Red Bull si era dimostrata veloce e in pole, quel tempo in qualifica non era fuori dalla nostra portata”.

L’ex McLaren proseguendo il proprio intervento ha detto: “Ci saranno piste in cui siamo competitivi, come accaduto l’anno scorso. E quest’anno sembra che il nostro ritmo di gara sia migliore anche su quelle piste in cui siamo più forti. E insieme ad un buon programma di sviluppo spero che potremo sfidare la Red Bull più spesso”.